美經濟數據平息衰退疑慮 亞股漲多跌少

（法新社香港30日電） 美國再傳優於預期的經濟數據，加強外界對於美國經濟在利率大增下仍保有韌性的信心，但也使美國聯邦準備理事會（Fed）面臨更大的升息抗通膨壓力，亞洲股市今天收盤漲多跌少。

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另一方面，中國又公布一系列黯淡的經濟數據，顯示結束防疫清零措施後的經濟復蘇迅速消退，但也令外界更加揣測北京可能祭出新一輪振興措施。

經過聯準會持續緊縮貨幣政策長達近一年半後，美國通貨膨脹率雖然已自去年夏天觸及的40年高點下降，但依舊高達聯準會目標2%的2倍。

同一時間，美國就業市場卻幾無鬆弛情況，驅使薪資成長攀升。這使得聯準會嘗試引導美國經濟進行所謂軟着陸時，又要緩和物價的難度更高。

本周出爐的美國數據提供更多相關證據，包括消費者信心大增、房屋銷售及大額採購勁揚。昨天又公布，美國第一季經濟成長率上修，歸功於消費支出強勁；初次申請失業給付人數則創2021年10月以來最大降幅。

儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周表明，今年內很可能再升息2次。連串經濟數據也推高美國公債殖利率，但同時緩和了投資人擔憂經濟瀕臨衰退的疑慮。美國股市道瓊和標普500指數昨天應聲收高。

反之，中國的新數據則顯示經濟進一步放緩，包括製造業活動已連續第3個月萎縮，服務業和建築業成長也放慢速度。不過，近幾個月來連串類似數據，已使得外界更加揣測北京將推出刺激措施。

上海股市今天收盤上漲0.6%，雪梨、首爾、威靈頓和曼谷股市也收高。但東京和香港股市收盤皆下跌0.1%，新加坡、台北和馬尼拉股市同樣收黑。

© 2023 AFP