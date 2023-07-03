美最新通膨數據降溫 亞股隨美股勁揚

（法新社香港3日電） 美國最新數據顯示通貨膨脹進一步降溫，促使投資人更加看好各國中央銀行可能即將結束其調高利率循環，亞洲股市今天追隨美國股市上周結尾行情，收盤普遍勁揚。

廣告 繼續瀏覽後續

美國先前公布一系列優於預期的數據，暗示經濟力道依舊火熱後，最新公布的美國聯邦準備理事會（Fed）偏好通膨指標、5月個人消費支出物價指數（PCE）增幅明顯縮小，令投資人些許鬆口氣。

強健的經濟成長數據及美國申請失業給付人數減少，一度令市場人士更加預期，聯準會可能必須繼續升息以控制物價漲勢。

美股三大指數6月30日收盤全數顯着上揚，iPhone製造商蘋果（Apple）的市值更首度在收盤時站上3兆美元（約新台幣93兆元），也是史上首家企業達到這個裡程碑。

在科技股帶動下，美股標普500指數和那斯達克指數30日終場勁揚。儘管經歷聯準會一系列升息及美國地方銀行危機，這兩項指數仍順利在今年上半年寫下亮麗漲勢。

美股樂觀行情今天蔓延到亞洲，科技股同樣是大贏家。香港股市收盤勁揚2.1%，上海股市上漲1.3%，首爾和台北股市收盤漲幅至少1%，雪梨、新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收高。

日本央行「日本銀行」今天公布備受關注的企業短觀調查報告，顯示日本大型製造商信心出現7季以來首度增強。東京股市收盤應聲上揚1.7%。

© 2023 AFP