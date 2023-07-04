（法新社香港4日電） 亞洲股市今天漲多跌少，主因投資人權衡美國經濟放緩的跡象，以及美國聯邦準備理事會（Fed）升息周期可能接近尾聲的希望。

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數據顯示，聯準會最密切關注的個人消費支出物價指數（PCE）在5月大幅下滑，推動上周的美股和昨天的亞股收漲。

一系列指標顯示，美國經濟仍處於過熱狀況，這為聯準會帶來壓力必須持續收緊貨幣政策。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已示警，由於通膨仍然居高不下，加上勞動力市場強勁，聯準會可能還必須進行更多次升息。

然而，儘管投資人認為「壞消息就是好消息」，因為這為聯準會提供維持利率的空間，但經濟收縮的可能性抑制了樂觀情緒。

美國供應管理協會（ISM）6月製造業採購經理人指數（PMI）再度萎縮，創2020年5月以來最低。

為迎接7月4日美國國慶假期，美股昨天提前收盤，小幅收高。亞股今天也多數收漲。

香港、上海、威靈頓、台北、馬尼拉和曼谷股市都收漲；但東京、新加坡和首爾股市則收跌。

儘管澳元兌美元彙價走貶，但澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）維持利率不變的決定帶動雪梨股市收高。

© 2023 AFP