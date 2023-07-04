憂個資傳美國 瑞典禁部分企業使用Google分析工具

（法新社斯德哥爾摩3日電） 瑞典今天下令4家公司停止使用谷歌（Google）一款測量和分析網路流量的工具，理由是個人資料可能因此傳輸到美國，其中一家公司被罰款1200萬瑞典克朗（約新台幣3612萬元）。

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瑞典隱私保護局（IMY）表示，奧地利資料隱私組織「不關你的事」（none of your business，noyb）提出投訴後，瑞典隱私保護局已檢查相關公司使用測量工具Google Analytics的情況。

「不關你的事」組織已在歐洲各地對Google提出了數十起投訴。

「不關你的事」聲稱，這些公司使用Google Analytics進行網路統計，造成歐洲的資料被傳輸到美國，已違反「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）。

瑞典隱私保護局對瑞典電信公司Tele2處以1200萬瑞典克朗的罰款，另對網路市集CDON開罰30萬瑞典克朗。

連鎖超市Coop和「工業日報」（Dagens Industri）因採取更多措施來保護正在傳輸的資料，因此未被罰款。 Tele2已自行停止使用Google Analytics，瑞典隱私保護局也命令其他公司停止使用這項工具。 （譯者：紀錦玲）

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