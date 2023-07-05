（法新社伊斯坦堡5日電） 土耳其統計局（TUIK）今天公布的官方數據顯示，土耳其6月通膨率年增38.2%，持續放緩。不過，經濟學家警告，這可能是今年的低點。

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根據土耳其統計局的數據，土耳其6月通膨率年增38.2%，較5月的年增39.6%持續放緩。

土耳其通貨膨脹研究小組（ENAG）的獨立經濟學家則對官方數據提出質疑，他們發布的另一項研究顯示，6月通膨率年增108.6%，高於5月的年增105.2%。

自去年10月通膨率年增85%達到20多年高點以來，官方公布的數據一直穩定下降。

但經濟學家認為，由於總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在5月大選前做出大規模支出的承諾，通膨很快將開始加速增長。 土耳其還允許嚴格控制的里拉兌美元開始以快於預期的速度貶值。

自艾爾段在5月28日激烈的決選中連任成功，執政朝第三個10年邁進以來，里拉兌美元已貶值超過23%。

里拉貶值凸顯出自大選以來政策的根本轉變，其中包括為期兩年的超低利率時代畫下句點。

上個月，土耳其央行在大選以來的首次會議上將政策利率從8.5%上調至15%。

© 2023 AFP