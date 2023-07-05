最新數據顯示中國經濟續疲軟 亞股普遍挫跌

（法新社香港5日電） 隨着新一輪的數據顯示中國6月經濟持續疲軟，加上中國領導人能祭出啟動經濟成長亟需的強力振興方案的希望渺茫，亞洲股市今天普遍收跌。

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華爾街股市昨天適逢國定假日休市，投資人缺少帶動買盤的題材，同時美國上周最新通膨數據推升的漲勢也已經失去動能。

市場目前目光轉向美國聯邦準備理事會（Fed）即將公布的6月會議記錄，希望藉此一窺決策官員決議在連續10度升息後、首次按兵不動的想法。

此外，美國7日將公布的就業數據也備受關注。

最新公布的財新中國服務業調查顯示，6月服務業活動大幅減緩，減緩的速度比預期更快，再次顯示中國經濟陷入麻煩。

分析師指出，北京當局雖表示打算提供提振經濟所需的協助，但鑒於中國龐大的債務水準，過去祭出的重大振興措施，這次恐無法施行，提振的範圍將受限。 仲量聯行（Jones Lang LaSalle）大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）說：「已採取的措施主要集中在為經濟成長提供基礎。 但在市場需求和信心尚未明顯恢復的情況下，我們需要更全面、更大規模、比預期更強勁的政策支持。」

亞洲股市今天在香港領跌下，普遍收低。港股恆生指數收盤挫跌1.6%，上海綜合指數收低0.7%，日股基準日經指數收挫0.3%。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷和馬尼拉股市皆收跌。威靈頓和雅加達股市則微幅收高。

© 2023 AFP