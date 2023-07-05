駁斥伊朗享有波灣天然氣田 沙國宣稱與科威特共有

（法新社利雅德5日電） 沙烏地阿拉伯國營媒體報導，沙國已宣布與科威特共同擁有波斯灣一處天然氣田的「全部權利」，反駁伊朗宣稱擁有其所有權。

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沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）引述外交部消息人士報導，沙烏地和科威特「共同擁有」這處天然氣田，兩國獨享「全部的權利」。這處天然氣田在伊朗稱為「亞拉什」（Arash），在沙烏地和科威特則稱為杜拉（Dorra）。

在沙烏地發表這項聲明的前一天，科威特再度邀請伊朗參與關於雙方海上邊界的會談。

這項天然氣田爭議可以回溯到1960年代，當時伊朗和科威特核發重疊的近海開採特許權。這塊天然氣田可開採蘊藏量預估約2200億立方公尺。

儘管伊朗反對，科威特和沙烏地去年簽定一項協議，聯合開發這處天然氣田。伊朗批評這項協議「非法」。

伊朗國家石油公司（National Iranian Oil Company）常務董事麥赫（Mohsen Khojsteh Mehr）上周表示，已「完全就緒準備開始鑽探亞拉什油田暨天然氣田」。

根據伊朗國營媒體報導，他說：「伊朗國家石油公司董事會已獲得可觀的資源，執行開發計畫。」

伊朗和科威特多年來針對兩國之間的海上邊界爭議舉行談判，均以失敗告終。雙方海上邊界爭議區域的天然氣蘊藏豐富。

由於沙烏地和科威特共享區域海上石油和天然氣蘊藏後，沙國也成了爭議中的一方。

伊朗2001年鑽探這處天然氣田，引發科威特和沙烏地達成一項海上邊界協議，載明兩國共同開發這處近海區域。

今年3月，沙烏地和伊朗在中國斡旋下同意恢復雙邊外交關係，這兩個中東大國之間降低緊張關係的希望隨之升高。

© 2023 AFP