中國6月CPI持平 亞股漲勢受限

（法新社香港10日電） 香港股市今天收漲，因投資人預期北京方面已經結束對科技業的長期打壓，但由於通膨數據顯示中國經濟進一步疲軟，導致亞股早盤漲勢受抑制。

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經過長達數年的調查，螞蟻集團因「違法行為」被處以近10億美元罰款，而騰訊旗下的財付通則被勒令支付超過4億美元罰款。

然而，分析師表示，雖然罰款金額龐大，但投資人對這些企業可以再次專註於其業務的前景感到高興。

中國證券監督管理委員會在聲明中表示：「目前，平台企業金融業務中未解決的問題大部分已得到修正。」

7日宣布這一消息後，阿里巴巴和騰訊在紐約交易的股票飆漲，他們在香港的股價今天也隨之上漲。 瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privee）總經理凌煒森（Vey-Sern Ling，音譯）談到螞蟻集團時表示：「這是市場樂見的情況，因為審查看起來可能會結束，而且罰款金額雖然相當龐大，但對於這樣一家大企業來說負擔這樣的罰款簡直輕而易舉。」 根據彭博，這筆罰款金額比螞蟻集團去年12月這一季的獲利還少。

權重高的科技股飆漲帶動香港恆生指數開盤上漲超過2%，上海股市也上漲。

然而，數據顯示，中國6月消費者物價指數（CPI）回落至零，生產者物價指數（PPI）也進一步下降。這表明中國這個全球第2大經濟體持續陷入困境，從而削弱亞股漲幅。

新加坡、馬尼拉、雅加達和曼谷股市今天收漲，但東京、雪梨、首爾、台北和威靈頓股市收跌。

© 2023 AFP