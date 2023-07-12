亞股漲多跌少 市場靜待美公布通膨數據

（法新社香港12日電） 亞洲股市今天漲多跌少，投資人靜待美國今天稍後公布重要的通膨數據。香港股市今天則在市場預期中國將推出最新振興經濟措施而延續之前的漲勢。

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中國當局暗示長期以來打壓科技產業的行動已近尾聲，同時北京官員也矢言將對陷入困境的地產開發商伸出援手，亞洲股市本周以來普遍走高。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「整體而言，中國的（經濟）數據和消息題材，加上市場反應，凸顯在需求不振的情況下，北京當局的挑戰。」

「要對中國更樂觀，市場必須要看到具實質意義的財政支出宣布。」

美國今天稍後將公布消費者物價指數，市場預估料進一步減緩。美國明天將公布生產者物價指數。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「投資人似乎在為核心和整體通膨再降布局。關鍵問題是數據是否將擊敗市場預期，引發聯準會的注意。」

香港股市今天在科技股漲勢帶動下，再度表現突出。恆生指數收漲1.1%，來到18860.95點。上海綜合股價指數收跌0.8%，來到3196.13點。日經225指數收跌0.8%，來到31943.93點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、首爾、台北、馬尼拉、雅加達股市也都收漲。

© 2023 AFP