OECD：全球企業稅協議大有進展

（法新社巴黎12日電） 經濟合作暨發展組織（OECD）今天表示，在各國政府如何更公平地分配跨國企業稅的協議方面，全球138國已一致同意多邊協議的初版草案，形同為達成協議邁出第一步。

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OECD近日邀集全球130多國在法國巴黎總部召開為期2天的會談，並達成這項進展。

目前有不少跨國企業藉海外投資，將獲利轉移到低稅率國家避稅，儘管這些企業只在當地展開一小部分商業活動，其中以科技公司尤為明顯。

2021年，在OECD主導的會談當中，已就跨國企業最低稅率15%達成協議，並訂定如何對跨國企業課稅等規定，確保各國政府不會因企業避稅而蒙受損失，但在跨國企業課稅方案的談判上進展緩慢。

然而，OECD表示，本周取得的進展足堪推動「國際稅收制度的歷史性重大改革」。

主責稅收政策的美國財政部助理部長貝奇德（Lily Batchelder）表示，OECD的成果聲明反映「重大進展」。

不過，她在聲明中也提到，在保護美國企業免受歧視性數位服務稅和其他單邊措施的影響方面，「仍有重要問題待解決」。

各國也允諾在明年12月或新版多邊協議生效前，延後課徵新頒布的數位服務或類似稅收，但前提是在簽署新協議方面能充分合作。

據OECD估計，對跨國企業實施低稅率有望替各國政府帶來2200億美元（約新台幣6.8兆元）的額外收入；對跨國企業課稅的規定，則有望帶來130億至360億美元收入。

© 2023 AFP