中國第2季經濟成長不如預期 亞股走勢不一

（法新社香港17日電） 亞洲股市今天難以延續上周的反彈漲勢，最新數據顯示中國疫後復蘇失去動能，第2季經濟成長低於預期。

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美國上周公布最新數據顯示通膨減緩超乎預期，助長聯邦準備理事會（Fed）可能很快將結束升息循環的預期心理，帶動股市走高。此外，北京當局誓言推出振興經濟措施，也激勵股市上揚。

不過，中國國家統計局今天公布，中國第2季國內生產毛額（GDP）年增率為6.3%，低於先前多家機構預測。今年上半年GDP年增率為5.5%。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）分析師克魯斯（Harry Murphy Cruise）說：「中國（經濟）復蘇惡化。」

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「本周伊始，亞洲投資人即受到中國數據欠佳的影響。然而，這個數據將會被透過濾鏡來看待，看它如何影響7月底中共中央政治局決策會議。考量到這點，人們對北京將很快實施重大財政政策的預期應該會增加。」

香港股市受到颱風泰利（Talim）影響，今天休市。日本股市則適逢國定假日休市一天。

至於其他亞股，上海綜合股價指數收挫近1%。雪梨、首爾、馬尼拉、雅加達和威靈頓股市皆收跌。新加坡和台北股市則微幅收漲。

© 2023 AFP