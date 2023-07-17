G20財長會議聚焦全球債務

（法新社印度甘地那加17日電） 20國集團（G20）財金首長峰會今天在印度揭幕，將討論債務重組協議和多邊銀行改革等議題。

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G20各國財政部長和中央銀行總裁齊聚甘地那加（Gandhinagar）展開為期2天峰會。會議主席、印度財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在開場致詞時表示：「我們有責任...引導全球經濟朝向強健、永續、平衡且具包容性的成長發展。」

希塔拉曼今天稍早與美國財長葉倫（Janet Yellen）一同召開記者會時表示，這場會議將「針對與負債持續攀升有關的棘手議題促進達成共識」，討論也將聚焦於「強化多邊發展銀行（multilateral development bank）及採取協調性氣候行動等重大全球議題」。

葉倫則說：「世界正在期待G20就氣候變遷和疫情等重大挑戰取得進展，這是我們努力增強全球經濟的一環。」她舉解決全球最貧窮國家債務苦難的行動為例，指出非洲東南部國家尚比亞的債務重組有所進展。她本月訪問中國時曾討論相關事宜。

本屆G20財長會議還將討論多邊發展銀行改革和加密貨幣監管，以及提供融資管道來協助減輕與適應氣候變遷衝擊。

世界銀行（World Bank）總裁班加（Ajay Banga）在會前投書媒體寫道：「在北方國家（Global North），氣候變遷意味要減少碳排放；但在南方國家（Global South），氣候變遷攸關存亡，因為暴風雨變得更強、抗高溫的種子供應短缺、乾旱正在摧毀農田與村鎮、洪水正在衝走數十年來的進展。」

© 2023 AFP