亞股跌多漲少 中國成長疑慮抵銷Fed利率預期

（法新社香港18日電） 亞洲股市今天跌多漲少，主要因預期美國打贏通膨戰爭，經濟可望避免陷入衰退的樂觀心理，不敵中國經濟進一步疲軟，引發對全球成長造成衝擊的疑慮。

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中國第2季成長嚴重低於預期，凸顯中國官員推動疫後經濟復蘇重返正軌的任務艱困，亞股今天延續昨天的頹勢。

摩根大通（J.P. Morgan）全球研究主管張愉珍（Joyce Chang）告訴彭博電視：「將會看到一些振興措施，這意味着第2季可能會是低點，第3季會好轉一點。」

法國外貿銀行CIB（Natixis CIB）的賈西亞-艾雷洛（Alicia Garcia-Herrero）和徐建偉（Jianwei Xu，音譯）在報告中表示：「我們對有關未來政策支持的程度保守看待。在當前情況下，財政政策可能不易實施，主要因公共債務已高，以及這些政策的效果有限。」

他們表示，央行可能再次調降利率，並降低銀行存款準備金率，以允許銀行提供更多貸款。

同時，美國財長葉倫（Janet Yellen）警告，中國經濟疲軟將對全球經濟造成衝擊。

葉倫告訴彭博電視：「很多國家依賴中國強勁的成長，帶動他們國家的成長，尤其是亞洲國家。而中國經濟放緩可能對美國有若干不利的溢散效果。」

美國上周出爐的數據顯示通膨降幅超乎預估，升高聯準會升息循環已近尾聲的預期心理。

美國決策官員下周料將宣布再度升息，市場目前辯論的焦點是下周升息是否為最後一次。

香港股市今天領跌亞股，連續5個交易日上漲的恆生指數收盤挫跌。港股昨天因颱風來襲休市一天。

恆生指數收盤挫2.1%，來到19015.72點。上海綜合股價指數收跌0.4%，來到3197.82點。日股日經225指數收漲0.3%，來到32493.89點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、雅加達、馬尼拉、威靈頓和台北股市都收跌。

© 2023 AFP