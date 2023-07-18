挪威禁Meta平台利用個資投放定向廣告 不改就罰

（法新社奧斯陸17日電） 挪威資料保護局今天表示，將暫時禁止臉書和Instagram的母公司Meta利用用戶個人資訊來投放具針對性的定向廣告；若不改善，將面臨每天10萬美元（約新台幣310萬元）罰款。

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美國大型科技公司的商業行為因隱私疑慮，在歐洲各地受到嚴密審查，近年屢有被處以巨額罰款的案例。

挪威資料保護局（Norwegian Data Protection Authority，Datatilsynet）表示，Meta將用戶位置、偏愛內容及貼文等資訊用於營銷目的。

挪威資料保護局聲明指出：「本局認為Meta的做法違法，因此暫時禁止在臉書（Facebook）和Instagram平台上投放行為定向廣告。」

禁令將於8月4日生效，為期3個月，好讓Meta有時間採取修正措施。若不遵守規定，Meta將被處以每天100萬克朗（約10萬美元）的罰款。

挪威資料保護局還表示，此一決定沒有禁止臉書和Instagram在挪威運營，也不是全面禁止行為定向廣告。

Meta在聲明中告訴法新社：「我們將分析（挪威監管機關的）這項決定…但這不會立即對我們的服務產生影響。」（譯者：紀錦玲）

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