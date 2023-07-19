（法新社香港19日電） 繼華爾街股市上漲之後，今天亞洲股市漲多跌少，因為投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）將很快結束升息循環、以及美國經濟將可避免令人擔憂的衰退感到日益樂觀。

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隨着企業財報季到來，紐約又一批財報超乎預期增添樂觀情緒，不過中國成長前景的擔憂為市場蒙上一層陰影。

上周公布的數據顯示，美國通膨持續下降，朝聯準會的目標邁進，這是一系列表明經濟正在放緩但仍處於強健狀況的指標之一。

最新數據顯示，6月零售銷售增幅低於預期，但受到5月數據上修而抵銷；工業生產也略低於預期，進一步支撐上述觀點。

然而，投資人忽略了這些數據，而是將注意力集中在摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）和嘉信理財公司（Charles Schwab）獲利均優於預期的消息。在此之前，摩根大通（JPMorgan Chase）和富國銀行（Wells Fargo）的財報也傳出喜訊。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場似乎更關注美國企業的未來前景，而不是總體（數據）的後瞻洞察。」

亞洲股市大多收漲，東京、雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市均收高；上海股市逆轉早盤跌勢，終場小幅收高。

然而，香港股市受到科技股下跌的衝擊而收跌；台北股市也收低。

© 2023 AFP