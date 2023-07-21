（法新社香港21日電） 亞洲股市今天走勢分歧，因為新出爐的美國就業數據再度引發投資人臆測，美國聯邦準備理事會（Fed）會再升息2次，另外投資人也對中國經濟持續擔憂。

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自17日以來，投資人基本上處於劣勢，當時中國宣布第2季經濟成長大幅低於預期，這意味COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的復蘇已陷入停頓。

美股收黑促使亞股充滿不確定性，Netflix和特斯拉（Tesla）的財報令人失望，重創科技巨擘股價。

上周股市反彈，當時美國通膨放緩速度快於預期，引發投資人寄望聯準會可能在7月例會後結束升息，同時避免經濟衰退。

德國資產管理公司DWS集團（DWS Group）經理人薛曼（Christian Scherrmann）說：「雖然持續的通膨降溫進展看起來確實『充滿希望』，但政策制定者似乎仍然希望看到更多『良好』的通膨數據，以及勞動市場失衡問題正在緩解的進一步跡象。」

「只有這樣，（政策委員會）似乎才會傾向於轉向長期的『觀望、依賴數據、維持高利率更長時間』模式。因此，我們也不認為聯準會官員會在即將召開的會議上改變明確的鷹派立場。」

亞股今天走勢分歧。香港、首爾、新加坡、馬尼拉、曼谷和威靈頓股市收高；東京、上海、雪梨和台北股市都收低。

© 2023 AFP