外界預期聯準會本周將升息1碼

（法新社華盛頓23日電） 美國聯準會6月並未升息，結束了1年多來連續升息的步伐。外界普遍預測，雖然近期通膨現象稍緩，但聯準會仍將採取22年來最具限制性的貨幣政策，在本周恢復升息。

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美國聯邦準備理事會（Fed）在一年多內連續10次升息後，上個月停止了激進的貨幣緊縮政策，以便讓政策制定者有更多時間評估美國經濟的健康狀況，以及近期銀行業壓力對貸款條件的影響。

此後幾周，經濟成長的正面升級與通膨數據降溫，增強了聯邦公開市場委員會（FOMC）在7月25日至26日投票支持升息0.25個百分點（1碼，25個基點）的可能性。

這將使聯邦資金利率目標區升至5.25%至5.5%之間，也是2001年以來的新高。

皮特森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員蓋農（Joseph Gagnon）表示：「如果我必須打賭，我會賭他們會在下次會議上，將聯邦資金利率提高25個基點。」

美國銀行（Bank of America）首席美國經濟學家蓋本（Michael Gapen）在最近一份投資者報告中寫道：「經濟降溫只會緩慢發生。」

蓋本解釋為何他認為26日將再次升息，他說：「我們認為大多數委員會成員會認為，需要進一步重新平衡供需，以確保通膨持續放緩。」

根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的數據，期貨交易商目前預計聯準會在下次會議上，將基準利率上調25個基點的可能性超過99%。

正面的經濟消息增加所謂「軟着陸」的可能，即聯準會通過升息成功壓低通貨膨脹，同時避免經濟衰退和失業率飆升。

儘管外界普遍預期7月會升息，但問題是聯準會今年到底還需要升息多少，才能將通膨壓回至2%的長期目標。

© 2023 AFP