市場關注美歐日央行本周決策會議 亞股走勢不一

（法新社香港24日電） 亞洲股市今天走勢不一，投資人目光鎖定美歐日央行本周決策會議。此外，中國經濟疑慮持續影響市場情緒。

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最近出爐的經濟數據顯示，在一年多來的升息後，通膨逐漸滑降，市場開始預期官員的緊縮循環已近尾聲。

市場目前主要目光放在美國聯邦準備理事會（Fed），外界普遍預期聯準會將再宣布升息，同時投資人也密切關注聯準會升息之後的政策指引。

布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman & Co.）分析師說：「鑒於勞動市場仍堅挺，我們相信聯準會該做的是強調更數據取向的作法，並強調不該認為9月會跳過升息。」

此外，上周公布的經濟數據顯示中國第2季經濟成長率不如預期，市場投資人對中國經濟前景仍感憂心。

市場將密切關注中國政治局本周會議，在當局近來的承諾被認為不夠力下，市場期待北京當局推出若干振興經濟措施。

華爾街股市21日表現平淡，道瓊工業指數則連續第10個交易日上揚。亞股今天走勢分歧。

日股日經225指數收漲1.2%，來到32700.94點。香港股市恆生指數收跌2.1%，收在18668.15點。上海綜合股價指數收跌0.1%，收在3164.16點。

至於其他亞洲股市，首爾、台北、雅加達和威靈頓股市都收漲。雪梨、馬尼拉和新加坡股市皆挫跌。

© 2023 AFP