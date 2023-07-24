歐元區採購經理人指數滑降 經濟活動加速萎縮

（法新社布魯塞爾24日電） 今天出爐的數據顯示，由於製造業削減產出加速萎縮，歐元區7月經濟活動以8個月來最快的速度縮減。

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標普全球（S&P Global）今天發布7月HCOB歐元區採購經理人指數（ HCOB Eurozone purchasing managers' index，PMI），自6月的49.9滑降至48.9。這項指數高於50代表成長。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟學家戴拉盧比亞（Cyrus de la Rubia）指出：「製造業仍是歐元區的致命弱點。生產者7月再度加速削減生產。」

「隨着服務業部門持續失去動能，歐元區經濟未來幾個月可能進一步陷入萎縮領域。」

這份慘淡的PMI數據公布的時間點，就在歐洲央行本周決策會議考慮持續升息，以對抗通膨。

隨着能源價格下滑，歐元區6月通膨放慢至5.5%，但食品和飲料價格仍高，凸顯物價壓力續存。

由於消費者物價指數仍高於歐洲中央銀行的通膨目標2%，歐洲央行27日召開決策會議，升息看來幾成定局。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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