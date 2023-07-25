（法新社香港25日電） 在中國領導人承諾採取新措施提振低迷的經濟後，投資人對各國央行升息循環接近尾聲抱持樂觀態度，亞洲股市今天漲多跌少，香港股市勁揚逾4%。

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由於近幾個月的數據顯示中國成長停滯和商業活動放緩，北京面臨壓力須提供亟需的支持，特別是對龐大的房地產業。

儘管各國央行發布一系列公告和小幅降息，但當局幾乎沒有公布具體措施，投資人大多對當局的政策應對感到失望。

然而，中國高層領導人昨天表示將採取新措施，讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的復蘇重回正軌，特別是陷入困境的房地產業。房地產業是中國重要的經濟推手。

由24人組成的中央政治局在會議中承認「當前經濟運行面臨新的困難挑戰」，並同意必須「要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備」。

根據中央電視台，由國家主席習近平主持的這次會議還呼籲努力擴大國內消費，並「適時調整優化房地產政策」。

滙豐銀行大中華區經濟學家艾琳．辛（Erin Xin）說：「整體立場仍然是追求經濟成長的心態，但重點是更具前瞻性，更加重視解決結構性挑戰（即地方政府債務），以促進長期可持續成長。」

由於房地產業和科技巨擘股價反彈，香港股市上漲逾4%。其中表現最為突出的是房地產開發商碧桂園和融創，股價均至少暴漲17%。

上海股市上漲超過2%，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市也收漲，但東京和威靈頓股市收跌。

© 2023 AFP