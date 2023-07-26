（法新社香港26日電） 亞洲股市今天走勢分歧，昨天中國利多消息帶動漲勢後，在美國聯邦準備理事會宣布利率決策前市場交易趨於謹慎，因為新出爐的數據再添聯準會年底前進一步升息的可能性。

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由於一系列數據顯示，中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的經濟復蘇脫軌，北京方面承諾實施刺激措施，特別是對房地產業，昨天帶動亞洲股市大幅上漲。 但現在焦點又回到各國央行抑制通膨的努力上，外界預期聯準會今天稍晚會再次升息。 儘管這次會議有此結果已基本被接受，但目前爭論的焦點在於今年稍後是否會宣布再升息。 投資人曾希望緊縮周期將於本月結束，但昨天出爐的數據顯示，美國7月消費者信心指數達到兩年來新高，引發可能繼續升息的說法。

為了了解聯準會在今年剩餘時間的計畫，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的會後談話將受到密切關注。

Allspring Global Investments主動股票部門負責人密雷提（Ann Miletti）表示，顯示經濟仍然健康的數據讓政策制定者感到壓力，他們決意要將通膨率從目前的3%降至2%。

她表示：「他們仍然擔心，如果過早放鬆壓力，事情可能會朝反方向發展。我不認為他們會願意冒這個風險。」 亞股無法維持昨天的漲勢。香港股市昨天漲幅逾4%，今天則收跌。上海、首爾、台北和曼谷股市也收低。 由於通膨降幅大於預期，引發投資人對澳洲央行下次會議將暫緩升息的希望，帶動雪梨股市收漲。 新加坡、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市均小幅收高；東京股市微幅收跌。

© 2023 AFP