美聯準會預料宣布再升息1碼 利率將創22年新高

（法新社華盛頓26日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）預計今天將宣布再升息0.25個百分點（1碼）來對抗通膨，並對未來幾個月採取更多這類緊縮行動持開放態度。

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美國聯準會在連續10次升息後，上個月停止了激進的貨幣緊縮政策，讓決策者有更多時間評估美國這個世界第一大經濟體的運作狀況。

然而，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員6月開會時暗示，今年可能還會再升息兩次。

美國聯準會今天若宣布升息，將會是去年3月展開貨幣緊縮周期以來的第11次升息，將把聯準會的基本貸款利率提高至5.25%至5.5%之間，來到22年來最高水平。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨投資人預測，聯準會把基準利率提高25個基點的機率高達近99%。

自6月決定暫停升息以來，通脹持續下降，但仍高於聯準會設定的長期通膨目標2%。

鑒於今天聯準會升息幾成定局，分析師和投資人將緊盯主席鮑爾（Jerome Powell）的談話，看能否找到聯準會下一步行動的蛛絲馬跡。

安達（OANDA）美洲市場高級分析師莫雅（Edward Moya）在最近的報告中寫道，「他們可能會暗示希望看到目前緊縮周期的成效，或許會在9月跳過一次升息」。

他補充說：「他們可能會清楚表示，很可能會有更多的緊縮措施。」

© 2023 AFP