歐洲央行升息1碼至3.75% 估通膨率將偏高過久

（法新社法蘭克福27日電） 歐洲中央銀行（ECB）今天將存款利率調升0.25個百分點（1碼）至3.75%，達到22年多來最高點。歐洲央行持續打擊通貨膨脹飆升的行動，已經邁入一周年大關。

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這是歐洲央行連續第9次會議升息，利率動向備受各界關注。在長達一年的升息循環中，歐洲利率以空前速度攀升。如今存款利率已重返2000年10月的高點。

自俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭引發能源和糧食價格大漲後，歐洲央行去年7月開始升息，至今存款利率累積已調升4.25個百分點。

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天也重拾升息行動，將利率調高1碼，並示意若通膨態勢證明仍頑強，可能還會再次升息。

歐洲央行在宣布最新利率決定的聲明中表示，通膨率「仍然被預期維持在過高水準且持續過久」。

歐元區6月消費者物價指數（CPI）上漲5.5%，漲幅雖已從去年的雙位數有所下降，但依舊遠高於歐洲央行設下的目標2%。

歐洲央行指出，儘管一些通膨數據顯示有降溫跡象，但「基本通膨率總體依舊偏高」。

去除波動的能源、糧食和菸酒等物價的歐元區核心通膨率，實際上從5月的5.3%升溫至6月的5.4%。

© 2023 AFP