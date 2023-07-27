Meta財報超乎市場預期 盤後股價大漲逾7%

（法新社舊金山26日電） 臉書母公司Meta今天表示，在數位廣告業務復蘇帶動下，第2季獲利超乎市場預估。Meta財報超乎市場預期，也讓盤後股價應聲大漲超過7%。

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Meta第2季（截至6月30日止）營收達320億元，獲利78億元。臉書（Facebook）月活躍用戶數（MAU）增至30.3億人。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報電話會議上說：「我們上季表現不錯。我們持續在我們的應用程式（app）上看到強勁的參與。我們有着我好一段時間所見最令人興奮的路線圖。」

去年經濟大環境欠佳下，Meat陷入困境，當時廣告主削減廣告支出，加上蘋果修改資料隱私權規定，允許用戶擋下定向廣告，而定向廣告是Meta業務的支柱。 一如美國其他大型科技股，Meta股價今年大放異彩。

內幕情報公司（Insider Intelligence）分析師威廉森（Debra Aho Williamson）說：「在連2季營收正成長，以及2021年底以來首次出現季度營收兩位數成長，Meta的效率年強勁起飛。」祖克柏1月曾說，今年將是「效率年」。

Meta盤後股價應聲大漲超過7%，來到320.32美元。 Meta在財報中表示，第2季公司旗下各項app廣告數量較去年同期攀升34%。

分析師指出，廣告主對臉書旗下Instagram社群平台的短影音平台Reels（類似TikTok）深感興趣，而在經濟情勢較為樂觀下，也有利於行銷支出。

祖克柏說，隨着臉書和IG上的短影音每天播放超過2000億次，Meta看到Reels在貢獻營收方面有「不錯的進展」。

Meta誓言撙節支出，祭出空前的削減成本措施，去年11月迄今已裁汰數萬名員工。

Meata表示，截至6月底旗下員工約7萬1469人，和上年同期相比減少14%。

Meta花大錢搞元宇宙（metaverse），招致批評。Meta認為虛擬實境（VR）將是下一個網路前線，而在2021年從臉書易名為Meta。

祖克柏稱人們擁抱元宇宙的速度溫吞，是「某種嚴正的訊號」，但他對元宇宙是未來的運算平台仍具信心。

根據祖克柏的說法，元宇宙和人工智慧（AI）仍是Meta的優先發展。

Meta也利用目前易名為X的微網誌「推特」（Twitter）混亂之際，趁勢在本月稍早推出自家版推特Threads，並在短短幾天之內吸引超過1億人下載，但使用者的長期興趣仍有待觀察。

祖克柏談及Threads時說：「我們現在把焦點放在留住和改善這些基本群；我真的很高興我們目前所在的道路上。」

至於在AI發展上，祖克柏選擇和微軟（Microsoft）不同的道路。Meta更支持開放原始碼，將其生成式AI技術Llama開放給研究人員和企業，以利他們因應本身需求而調整。

祖克柏最近在podcast節目上透露，他的公司正在開發一個AI平台，將允許創作者和廣告主更有效的合作。

© 2023 AFP