（法新社香港28日電） 日本央行日本銀行調整超寬鬆貨幣政策後，今天日圓震蕩劇烈，而美國數據高於預期，再次引發投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）可能進一步升息的擔憂，導致亞股走勢分歧。

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在備受關注的會議結束後，日銀表示將允許政府債券市場「更大的靈活性」。多年來日銀一直實施政府債券殖利率曲線調控（YCC）制度，只允許政府債券殖利率在窄幅區間內波動，這是日本提振長期疲軟經濟措施的一環。

但日銀今天表示，雖然會維持在這一區間，但波動限制是參考點，而非一種硬性規定。

此消息公布後，日圓彙率大幅波動，一度貶至141.32 日圓兌1美元，隨後走強至138.07日圓。 在借貸成本可能增加的前景下，日經225指數下跌逾2%，但收盤時跌幅收斂。

澳盛銀行集團（Australia and New Zealand Banking Group）亞洲研究部負責人吳坤（Khoon Goh，音譯）表示：「日銀調整殖利率曲線調控的決定大致符合市場預期，但可能不像之前擔心的那樣強硬。」 投資人對北京將採取進一步措施、提振陷入困境的中國經濟抱持希望，帶動香港和上海股市收漲；新加坡、首爾和台北股市也收高。

雪梨、威靈頓和馬尼拉則收跌。

© 2023 AFP