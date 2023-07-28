法國經濟報雙喜 Q2成長0.5%超預期

（法新社巴黎28日電） 今天公布的官方數據顯示，法國經濟今年第2季成長0.5%，出人意表地強健，優於先前預期。

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法新社報導，法國國家統計及經濟研究局（INSEE）原本估計今年4月至6月經濟較1月至3月成長0.1%，而今天公布的數字顯然好上許多，也優於分析師預期。

雖然消費者仍苦於通貨膨脹，以致第2季家庭消費下滑，但由於出口、製造業和能源產出表現良好，仍促進了經濟成長。

國家統計及經濟研究局指出，另一個好消息是，今年1、2月消費者物價指數（CPI）年增率都還在至少6%，7月已下滑至4.3%，主要是因為能源價格下跌和食品價格漲勢減緩。

法國內政正逢多事之秋，預料總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府將大力宣傳這次強勁的經濟成長，經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）已形容這次表現相當「出色」。

勒麥爾接受RTL電台訪問時說：「法國（經濟）成長第一次更多是由出口帶動…這開啟了一個良性循環，由生產來為我們的社會模式和重新分配提供資金。」

2022年，法國經濟成長2.5%，不輸其他歐洲國家，甚至更勝一籌。

© 2023 AFP