法財長訪北京 稱跟中國經濟脫鉤是「幻想」

（法新社北京30日電） 在若干西方國家質疑法國依賴中國之際，法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天在中國北京表示，想切斷跟中國的所有經濟關係是一種「幻想」。

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勒麥爾在法國大使館告訴記者：「我們完全反對脫鉤（decoupling）的想法，脫鉤是一種幻想。…美國、歐洲、中國經濟之間不可能有任何形式的脫鉤。」

近幾個月來，「去風險」（de-risking）已成為「脫鉤」在西方的替代用語。但勒麥爾說，去風險的概念「不代表中國是一種風險」。

他表示，「去風險的意思是我們希望更自立…我們不希望像COVID（2019冠狀病毒疾病）危機期間那樣領悟到，我們有某些非常特定的元件過於仰賴（外國）」，譬如晶片。

勒麥爾做上述發言之際，一些西方國家正試圖降低本身經濟對於中國的依賴程度，特別是德國。中國是德國的最大貿易夥伴，也是德國汽車產業的重要市場。

美國也在提倡對中國去風險，不過美國財政部長葉倫（Janet Yellen）本月稍早訪問北京時說，美中經濟「實際上不可能」脫鉤。

中國則抨擊西方去風險的動作，國務院總理李強上個月形容這種概念是一種「偽命題」。

勒麥爾正在中國進行高層級經濟會談，他昨天形容跟中國國務院副總理何立峰的貿易會談「具有建設性」，明天他將前往南部科技重鎮深圳會見企業領袖。

© 2023 AFP