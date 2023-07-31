美通膨數據再降中國祭刺激措施 亞股收紅

（法新社香港31日電） 美國又有數據顯示通貨膨脹進一步降溫，令投資人看好聯邦準備理事會（Fed）將不需再度升息；同時中國承諾祭出更多振興經濟措施。亞洲股市今天追隨美股，收盤普遍上揚。

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28日公布的6月數據顯示，聯準會偏好的美國通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）漲幅續降至2年低點。加上先前連串正面數據，似乎可見聯準會長久升息行動正在收效，而美國經濟也依舊強健。

聯準會官員26日再度調高利率，但表示未來升息與否取決於經濟數據，暗示這輪升息循環可能已到盡頭。

另一方面，中國當局繼28日宣布「 輕工業穩增長工作方案」，今天又提出實施恢復和擴大消費20條措施，包括落實帶薪休假制度、穩定汽車和住房等大宗消費，以及各地舉辦美食節、豐富文旅消費等。

儘管中國已在去年底取消嚴格的防疫限令，全國消費大軍至今仍不捨得開支。最新數據也顯示，7月中國製造業活動再度呈現萎縮。

東京股市今天收盤勁揚1.3%，香港股市收高0.8%，上海股市收漲0.5%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、曼谷和雅加達股市也都收紅。但台北和馬尼拉股市收低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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