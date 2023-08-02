美國信評遭降拖累 亞股全面挫跌

（法新社香港2日電） 亞洲股市今天隨着前一天的華爾街股市頹勢走跌。美國主權債信評等遭調降，加上經濟數據疲軟，以及市場憂心股票估值已高，對投資人心理帶來衝擊。

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不過，分析師指出，美國聯邦準備理事會（Fed）處於或接近升息循環尾聲，以及美國經濟仍具韌性，意味着市場氣氛大致仍樂觀。

國際信評機構惠譽（Fitch）將美國債信評等自AAA調降一級後，投資人目光從風險較高的投資轉向。這是自2011年標準普爾（S&P）調降美國頂級信評之後，首次有大型信評機構調降美國評等。 儘管如此，SPI資產管理公司策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，前景依舊樂觀。投資人可能會停下來，等塵埃落定後，再進入風險市場。

獲利了結賣壓也助長今天的跌勢。在此之前，投資人面對聯準會考量通膨壓力紓解、上周升息可能是最後一次的樂觀心理，帶動市場上演一波漲勢。

香港股市在一周多來的強勁漲勢後，今天重挫，其中以科技股首當其衝，主要受到中國倡議新規限制兒童使用智慧型手機時間的影響，增添外界對中國經濟的疑慮。

日股日經指數今天收跌2.3%，來到32707.69點。港股恆生指數收挫2.5%，來到19517.38點。上海綜合股價指數收跌0.9%，來到3261.69點。

至於其他亞股，新加坡、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收挫。

© 2023 AFP