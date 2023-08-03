聯準會升息疑慮再起 亞股跌多漲少

（法新社香港3日電） 美國最新民間就業數據優於預期，引發投資人再度擔憂美國央行的升息行動，加上美國債信評級遭調降，美國股市昨天應聲挫低；亞洲股市今天受牽連走勢顛簸，收盤跌多漲少。

廣告 繼續瀏覽後續

信評機構惠譽（Fitch）1日將美國原有的頂級AAA債信評等調降，掀起市場驚慌反應。儘管分析師表示，這次降評不太可能帶來長期衝擊；但股市交易商持續憂心評估近幾周強勁走揚的股市是否已高估及美國經濟展望，因此難以維持買氣。

美國民間薪酬服務公司ADP的數據顯示，企業7月在美國創造32萬4000名新增就業人口，遠遠超越外界預估的19萬名。這顯示美國勞動市場依舊緊俏。

這也打壞了投資人原本看好美國聯邦準備理事會（Fed）7月宣布的可能是最後一次升息。當時因連串近期報告顯示美國通貨膨脹繼續降溫，且美國經濟的一部分似乎正在放緩。

美股3大指數昨天收盤全數挫跌，其中那斯達克指數更跌逾2%，因為科技企業較易受利率升高影響。

市場焦點如今放在美國政府明天將公布的7月就業報告，以推敲聯準會接下來的政策行動。觀察家提醒，若數據強健，可能引發更多人押注聯準會再一次升息。

東京股市今天收盤下挫1.7%，香港股市收跌0.5%，雪梨、新加坡、首爾、威靈頓和曼谷股市也都收低。但上海股市收高0.6%，馬尼拉和雅加達股市也收漲。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2023 AFP