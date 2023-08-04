美就業報告公布前投資人不安 亞股漲跌互見

（法新社香港4日電） 美國公債殖利率再度攀升，打擊華爾街股市，且投資人仍對美國聯邦準備理事會（Fed）的利率政策計畫感到擔憂。亞洲股市經歷一周震蕩，今天收盤走勢分歧。

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上周股市洋溢樂觀氣氛，因投資人看好美國央行升息循環已結束。但過去幾天美國就業數據再次提醒市場交易商，通膨雖然正在降溫，聯準會為確保美國通膨率降至且維持在其目標水準2%，仍有許多行動空間。

昨天出爐的美國申請失業給付人數仍徘徊在今年低點，令投資人更加不安。因為聯準會曾警告，若要打擊通膨，能讓就業市場更加寬鬆會是關鍵。

這份數據加上信評機構惠譽（Fitch）1日調降美國的AAA頂級債信評等至AA+，為美國公債殖利率帶來攀升壓力。華爾街股市昨天應聲挫低，延續本周以來跌勢。

投資人注意力現在轉向今天稍晚公布的美國7月新增就業人數，結果可能在聯準會利率決策中扮演關鍵角色，尤其聯準會官員已表示未來會更加依賴數據來做決策。

另一方面，中國人民銀行行長潘功勝昨天與數家中國民營企業召開座談會，會後承諾對陷入困境的房地產業提供新的支援措施。消息提振了香港和上海股市表現。

亞洲股市今天整體走勢略優於美股，但投資人信心仍舊脆弱。香港股市收盤上揚0.6%，上海股市收高0.2%，東京股市小漲0.1%，雪梨、威靈頓和曼谷股市也收漲。

不過，首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市則全數收低。

© 2023 AFP