東芝公開收購案8日啟動 將以總價逾4400億元下市

（法新社東京7日電） 麻煩不斷的日本綜合企業東芝（Toshiba）今天表示，先前宣布以價值近2兆日圓（約新台幣4444億元）讓公司下市的公開收購案，將在明天啟動。

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這起收購案是由日本產業合作夥伴公司（JPI）帶頭、17家日本公司和6家日本銀行組成的財團向東芝提出。東芝今年3月表示，若這個財團未能收購至少66.7%的東芝在外流通股票，交易將會取消。

根據東芝官網，收購價格訂在每股4620日圓，比東芝今天收盤股價4584日圓略高；收購時期為30個工作日。

東芝一度是日本經濟威力象徵，但近幾年問題不斷，陷入醜聞、財務動蕩和高層辭職等困境。

東芝今天也發布今年第一季財報，虧損達253億日圓（約新台幣56億元），歸咎於其持有40%股份的記憶體大廠鎧俠（Kioxia）需求下滑。

2年前跨國私募基金公司CVC資本合夥（CVC Capital Partners）向東芝提議收購，投下震撼彈，令東芝的前途被打上問號。

這份提案被拒絕後，冒出將東芝分割及分拆出裝置部門的構想，但遭遇一些投資人的強烈反對。

東芝從電器公司發展成一家龐大的綜合企業，但自從2015年爆發虛報獲利的假帳醜聞後，便遭遇重重困難。

東芝也因為買下美國核電工程公司而承受巨額虧損；之後雖出現復蘇，但又引來新的積極股東施壓。

© 2023 AFP