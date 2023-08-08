市場憂心聯準會再度升息 亞股多收跌

（法新社香港8日綜合外電報導）亞洲股市今天在投資人憂心美國聯邦準備理事會（Fed）持續升息、以及中國最新貿易數據欠佳增添經濟疑慮的拖累下，區域股市多收跌。

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聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）7日重申她希望在看到「證據顯示通膨持續大幅回落以前」，利率應該持續上調。

聯準會在上次貨幣政策會議透露，未來決策將以數據為依歸，讓不少人士認為聯準會暗示升息循環已結束。而聯準會理事的持續升息說，攪亂市場一池春水。

儘管如此，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）告訴「紐約時報」，他認為「貨幣政策處於良好狀態━我們政策的施行適得其所」。

在7日刊載的專訪中，他表示，「是否需要進一步升息仍在未定之天」。但他說，一旦通膨持續放緩，利率可望在明年或2025年開始下調。

此外，中國最新公布7月貿易數據疲軟，出口創下2020年初以來最大減幅，進口則連續9個月萎縮，也拖累亞股走低。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）表示：「在數據這麼差的情況下，中國決策者肯定很快就會採取進一步寬鬆措施，提振經濟。」

日股基準日經225指數今天收漲0.4%，來到32377.29點。港股恆生指數收跌1.8%，來到19184.17點。上海綜合股價指數收挫0.3%，來到3260.62點。

至於其他亞股，首爾、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市收跌，雪梨股市近乎持平。新加坡股市則是微幅收漲。

© 2023 AFP