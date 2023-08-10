美公布通膨數據前投資人謹慎 亞股走勢不一

（法新社香港10日電） 投資人靜待美國公布最新通膨數據，市場氣氛轉趨謹慎，加上市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）年底前可能宣布再次升息，亞洲股市今天走勢不一。

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市場目前聚焦在美國今天稍後將公布的7月消費者物價指數（CPI）。CPI是受到密切關注的通膨指標，在聯準會的利率決策扮演關鍵角色。

聯準會升息雖已讓物價漲幅從去年6月的40年高點9.1%，大幅滑降至目前的3%，但觀察家警告，決策官員將發現讓通膨回到2%的目標並不容易。

美國物價連續12個月下滑後，市場分析師預估7月CPI將略為攀升，部分是因為石油成本上揚。

然而，評論員表示，扣除食品和能源價格的核心通膨料再度減緩，應可讓聯準會9月決策會議維持利率按兵不動。

在最新數據顯示，中國2年多來首度陷入通貨緊縮，以及出口創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最大降幅後，投資人也密切關注北京政府動向，期待中國政府推出振興經濟措施。

中國是帶動全球成長的主要動力之一，經濟長期放緩恐助長向外溢散效應的疑慮。

華爾街三大指數在科技股拖累下挫跌，亞股也跟進跌多漲少。

日股基準日經225指數收漲0.8%，來到32473.65點。港股恆生指數收盤近乎持平在19248.26點。上海綜合股價指數收漲0.3%，來到3254.56點。

至於其他亞股，首爾、威靈頓、台北和馬尼拉股市都收跌。雪梨、新加坡和雅加達股市則微幅收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2023 AFP