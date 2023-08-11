（法新社香港11日電） 亞洲股市今天跌多漲少，主因美國通膨數據低於預期，雖提升對美國聯邦準備理事會（Fed）下個月維持利率不變的希望，但並沒有消除投資人對今年稍晚仍可能升息的擔憂。

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美國勞工部公布的報告顯示，關鍵通膨指標消費者物價指數（CPI）7月數據較去年同期上升3.2%，增幅高於6月的3.0%，但低於市場預期。這為一年多來採取緊縮貨幣政策的聯準會轉趨寬鬆提供了空間。

這項數據還顯示，備受關注的核心通膨正在放緩，而初次申請失業救濟金人數高於預期，增加了市場樂觀氣氛，因為聯準會以勞動市場的強弱作為決策依據。

然而，儘管人們普遍預期政策制定者將在下個月舉行的會議暫停升息，但分析師表示，他們仍有可能在今年稍晚再升息。

討論焦點還集中在利率將維持在高點多久，而部分官員在試圖降低通膨的同時，也對所有選項保持開放。

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，最新數據「基本符合預期，這是個好消息」。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「這些數據應該會加強普遍的觀點，即聯準會在9月舉行的會議可能不會升息，但鑒於勞動市場緊俏，今年稍晚進一步升息的可能性仍然存在。」

亞股再度跌多漲少。儘管中國網路巨頭阿里巴巴因財報顯示第一季營收成長超乎預期而股價飆升，但香港股市本周跌勢持續。

上海、雪梨、新加坡、首爾、馬尼拉、台北和雅加達股市都收跌，但曼谷和威靈頓股市小幅收漲。東京股市因國定假日「山之日」休市一天。

© 2023 AFP