中國房市危機擴大 亞洲股市挫跌

（法新社香港14日電） 美國科技股上周最後交易日下跌，加上對於中國房地產行業的擔憂加劇市場憂慮情緒，亞洲股市今天挫跌。

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法新社報導，香港股市恆生指數下跌近2%，中國房地產開發商碧桂園領跌，此前碧桂園曾無法如期支付美元債券利息，並且預告上半年虧損數十億美元，加深市場對於中國負債纍纍房地產行業的擔憂。

碧桂園股價今天收盤大跌逾18%。數天前，中國億萬女富豪、碧桂園董事會主席楊惠妍曾表示，該公司「遇到成立以來最大的困難」。

碧桂園是名列「財星」（Fortune）雜誌全球500大企業（Global 500）之林的中國民企。

該公司長期以來被認為財務穩定，但本月7日無法支付兩筆到期的美元債券利息，且若該公司在30天寬限期後仍無法支付，9月恐將面臨違約風險。

如同負債纍纍的競爭對手中國地產開發商恆大，碧桂園的任何倒閉情況，都將對中國金融體系及經濟造成災難性影響。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，對中國房企的擔憂正導致區域市場逐漸下跌。

他指出：「這種負面情緒已蔓延至其他亞洲市場，導致各交易所氣氛普遍低迷。」

東京股市日經225指數下跌1.3%，收32059.91點；香港恆生指數下挫1.6%，來到18773.55點；上海證券交易所綜合指數下滑0.3%，收在3178.43點。

其他亞股方面，新加坡股市下跌逾1%，馬尼拉股市也下挫。

© 2023 AFP