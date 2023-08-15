（法新社香港15日電） 亞洲股市今天走勢分歧，前一天華爾街科技股勁揚提振市場情緒，而中國一連串令人失望的數據則引發投資人對這個全球第2大經濟體的擔憂。

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亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet和Meta Platforms等大型科技公司股價上漲，推升那斯達克指數漲幅超過1%。

東京股市今天也在科技股漲勢，以及受惠於日圓走軟提振出口，日本在截至6月底季度經濟成長1.5%等利多消息鼓舞下，終場收高。

雪梨、台北和吉隆坡股市都收漲，區域其他股市則回吐早盤漲幅，新加坡、曼谷、雅加達和威靈頓股市走低。首爾股市今天適逢國定假日休市。

香港股市收盤跌1.0%，上海股市收盤挫0.1%，主因中國最新公布的經濟數據疲軟，未能消除投資人對中國經濟低迷的擔憂。

中國今天公布的數據顯示，7月零售銷售增長放緩，工業生產則低於分析師預期。

中國也表示將停止公布青年失業率數據，引發人們對透明度的疑慮。北京官方公布的6月青年失業率高達21.3%，創下歷史新高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「中國公布的7月數據普遍不如預期。國家統計局還暫停發布青年失業率數據，近幾個月來該數據已飆升至歷史新高。缺乏透明度也讓投資人不滿。」

「我認為市場已經做好迎接中國數據跌破低水位的準備。事實上，中國北部豪雨成災、出口和信貸數據令人失望，加上房地產銷售持續下滑，都指向7月（經濟）活動數據疲弱。」

© 2023 AFP