中國經濟和美國升息疑慮拖累 亞股普遍挫跌

（法新社香港16日電） 美國最新零售銷售數據超乎預期強勁，提高聯準會持續升息的可能性，亞洲股市今天在中國經濟和美國升息疑慮拖累下，普遍挫低。

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美國7月零售銷售在網路消費帶動下強勁反彈，顯示即便美國經濟降溫，消費仍比預期強勁。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行（Minneapolis Fed）總裁卡西卡里（Neel Kashkari）指出，聯準會升息對抗通膨的戰爭尚未結束。卡西卡里這番評論增添升息疑慮。

卡西卡里表示，通膨雖可能朝正確方向發展，但仍高於聯準會期待的水準，現在宣稱抗通膨勝利還言之過早。卡西卡里是聯準會利率決策理事成員。

國際信評機構惠譽（Fitch）分析師警告銀行業恐有評等調降風險。前一天的美股受到金融銀行業疑慮再起，以及聯準會可能升息影響，華爾街三大指數紛紛挫低。

而在中國最新數據顯示7月新屋價格進一步下滑，加深市場對這個全球第2大經濟體疑慮的情況下，前夜華爾街股市挫跌增添亞股投資人規避風險的心理。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「由於中國經濟情況持續惡化，亞洲多數股市呈現下跌。市場對聯準會升息立場可能更激進的疑慮再起，讓情況雪上加霜。」

日股基準日經指數終場跌1.5%，收在31766.82點。港股恆生指數挫低1.4%，收在18329.30點。上海綜合股價指數收跌0.8%，來到3150.13點。

至於其他亞股，首爾、雪梨股市收盤跌幅皆逾1.0%。台北、新加坡、曼谷和雅加達股市都收跌，馬尼拉股市則收漲。

© 2023 AFP