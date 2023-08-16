美聯準會高層：還沒準備好宣布終止升息

（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策委員會一名成員今天表示，美國通膨最終有望朝着對的方向發展，但聯準會不應現在就宣布通膨問題已獲控制。

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明尼阿波利斯聯邦準備銀行（Minneapolis Fed）總裁卡西卡里（Neel Kashkari）在明尼阿波利斯市一場會議中表示：「我還沒準備要宣布我們已達標，但我看到了樂觀跡象。」

美國聯準會去年以來已升息11次，以抑制高通膨，因為美國通膨率已突破聯準會訂定的2%長期目標。

儘管通膨近幾個月來已大幅降溫，但仍高於美國聯準會目標，特別是在剔除波動較大的食品及能源價格後。

卡西卡里今天表示，隨通膨朝着正確方向發展，聯準會現在可以「在決定我們是否需採取更多行動前，多花一點點時間搜集更多數據」。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易商目前認為聯準會在下個月舉辦的利率決策會議中投票，維持利率不變的可能性高達90%。

被問到聯準會何時有望開始降息，卡西卡里表示：「我希望能看到可信證據表明通膨率正在回落至2%，然後需要一些時間發揮作用。」

他也提到，如果物價上漲持續趨緩，聯準會有望自明年開始下調基準利率或名目利率，這實際上將使經通膨調整後的「實際」利率保持穩定。

他說：「總有一天，人們會合理地爭論『嘿，我們或許該降低名目利率，以將貨幣政策維持在穩定的水準』。這會在明年某個時間點發生嗎？當然有可能，或者後年，但我們得看相關數據如何發展。」

© 2023 AFP