蔬菜價格飆升 印度漢堡王菜單移除番茄

（法新社新德里17日電） 由於蔬菜歉收導致價格飆升，印度漢堡王（Burger King）業者跟隨其他速食巨頭的腳步，將番茄從菜單移除。

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今天在印度首都新德里一家漢堡王門市張貼的告示寫着：「番茄也需要假期！」

公告內容寫道：「由於番茄的品質和供應遇到不可預期的情況，我們無法在餐點中加入番茄…我們正在盡最大努力，讓番茄再次加入漢堡。」

漢堡王自2014年起在印度各地營業，以各式各樣的雞肉和素菜替代品取代牛肉漢堡，以符合印度教禁止屠牛的規定。

漢堡王成為最新一家停止供應番茄的連鎖店。

當地媒體報導，麥當勞（McDonald's）7月時表示，由於「季節性問題」，將暫時把番茄從菜單上移除。

美國三明治連鎖賽百味（Subway）也在同月跟進作法，聲稱他們面臨「品質問題」。

印度中央銀行上周警告，食品價格上漲已影響家庭預算，並且情況預料將會惡化。

印度中央銀行並表示，主要農作帶出現惡劣氣候及蟲害，導致番茄價格飆升。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，政府已取消進口限制，從鄰國尼泊爾進口番茄，以幫助緩解食物價格上漲的壓力。

© 2023 AFP