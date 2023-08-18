美升息疑慮中國地產危機夾擊 亞股普遍挫低

（法新社香港18日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）可能再次升息的疑慮升高，中國地產市場危機也再度為中國經濟增添不利因素，令投資人憂慮加深。亞洲股市今天大多應聲下跌，香港股市更重挫逾2%。

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近期連串數據暗示，美國的通貨膨脹雖然正在降溫，但經濟體質依舊強健，且棘手的物價水準可能還會維持一段時間。

這使得投資人重新評估美國的貨幣政策展望。原本他們看好聯準會7月升息可能是最後一次，現在則是預期今年底前還會再升息一次。

這樣的看法也受到一些美國央行決策官員最近的言論支撐。他們暗示，唯有繼續調高借貸成本，才能讓美國通膨率降至並維持在聯準會的目標2%。而目前通膨率為3.2%。

市場預期聯準會將再次升息，已促使作為未來利率指標的美國10年期公債殖利率攀至接近2008年全球金融危機以來最高水準。

昨天出爐的數據，也無助勸退投資人對升息的預期心理。美國上周首次申請失業給付人數創下7月以來最大降幅，顯示勞動市場依舊十分強健。美國股市3大指數昨天收盤應聲寫下連跌3天。

亞洲投資人還焦慮關注中國經濟情況，當地房地產市場危機再度出現在新聞頭條。繼數天前大型地產開發商碧桂園坦言，一些債券贖回存在「重大不確定性」，暗示可能在9月出現債務違約；中國房市危機的代表企業恆大集團昨天則在美國聲請破產保護。

亞洲股市今天跌勢明顯。其中香港股市重挫2.1%，並寫下連續6個交易日下跌；上海股市也挫低1.0%。東京股市收跌0.6%，首爾、新加坡、威靈頓、台北、曼谷、馬尼拉和雅加達股市同樣都收低。

© 2023 AFP