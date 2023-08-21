中國降息未能平息市場憂慮 亞股走勢分歧

（法新社香港21日電） 亞洲股市今天走勢分歧，主因中國再次降息未能安撫投資人，他們對這個全球第2大經濟體的前景日益擔憂。

廣告 繼續瀏覽後續

北京本月發布的一系列疲軟數據打擊了市場情緒，這顯示中國疫情後的復蘇已偏離正軌。

在美國聯邦準備理事會（Fed）試圖將通膨率降至2%的目標，有關聯準會可能進一步收緊貨幣政策並在一段時間內維持高利率的猜測，加深了悲觀情緒。

隨着華爾街股市表現不甚出色，投資人把焦點轉向25日即將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）登場的全球央行年會，希望獲得一些利率線索。

香港盛寶金融（Saxo Markets）大中華區市場分析師黃永輝（Redmond Wong）指出：「從近日的評論來看，央行行長們似乎將保持進一步升息的彈性，同時，他們顯然也在避免承諾很快就會降息。」

聯準會和其他央行考慮進一步升息時，中國人民銀行今天宣布再度下調貸款市場報價利率（LPR），一年期LPR下調10個基點至3.45%，以提振陷入困境的經濟，5年期LPR則按兵不動。

然而，上述舉措仍不足以安撫憂心忡忡的投資人，他們呼籲領導人推出更多具體措施，以促進成長。北京當局已做出一系列提振經濟的承諾，但都欠缺細節。

香港股市今天連續第7個交易日下跌，較1月高點下跌逾20%，上海、雪梨、新加坡和威靈頓也下挫；不過東京、首爾、孟買、曼谷和雅加達股市上揚。

加州太平洋投資管理公司（Pimco）董事總經理暨短期投資組合管理與資金主管施耐德（Jerome Schneider）表示：「在可預見的一段時間內，我們可能會看到5%以上的基準無風險利率環境，這或許會持續到2024年年中，或是更久之後。」（譯者：施施/核稿：陳政一）

© 2023 AFP