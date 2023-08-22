英晶片設計大廠安謀申請赴美上市 IPO估值640億美元

（法新社紐約22日電） 英國晶片設計大廠安謀（Arm）已啟動在紐約公開上市的程序，有望成為數年來美國規模最大的IPO（首次公開發行）。雖然未透露發行股數，但母公司軟銀對安謀估值為640億美元。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，日本軟體銀行集團（SoftBank）旗下的安謀是全球智慧型手機晶片設計的領導者，並以在人工智慧 (AI) 領域佔有一席之地為目標。

安謀在昨天提交的文件中表示，今年稍早決定不在倫敦證交所上市後，計畫在以科技股為主的美國那斯達克交易所上市。

安謀並未列出計畫出售的股票數量，因此無法估計該公司可能籌措多少資金。

但招股說明書中的細節顯示，軟銀對安謀的估值為640億美元，是軟銀2016年收購價格的兩倍多。

這個金額接近美國電動車新創公司Rivian在2021年掛牌上市的市值680億美元，也與美國叫車服務巨擘優步（Uber）2019年以750億美元估值公開上市相去不遠。

但與2014年以2310億美元估值上市的中國電子商務龍頭阿里巴巴集團相比，仍望塵莫及。這是當時有史以來規模最大的IPO，目前阿里巴巴市值來到約1.8兆美元。

安謀在智慧型手機處理器設計領域佔主導地位。根據招股說明書，全球人口大約70%使用基於安謀的產品。

© 2023 AFP