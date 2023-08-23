亞股漲多跌少 市場靜待鮑爾演說和輝達財報

（法新社香港23日電） 亞洲股市今天漲多跌少，市場投資人努力維持昨天難得漲勢的動能，同時認為高利率恐持續一段時間。

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受到經濟強勁恐容許聯準會（Fed）維持緊縮貨幣政策預期心理的影響，美國公債殖利率飆至約15年高點，投資人心理最近幾周來受到打擊，迫使投資人延後預期借貸成本調降的時間表；然而，就在幾個月前，他們還看好聯準會年底將降息。

市場目前焦點放在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）25日即將發表的演說。

Sevens Report Research創辦人兼總裁艾塞耶（Tom Essaye）指出：「重要的不是利率的高點，而是維持高點的時間長短。我們若看到鮑爾25日暗示升息時期將更長，我們恐得迎接股市的震蕩。」

此外，投資人也將靜待輝達公布財報。拜人工智慧（AI）應用開發所需的處理器需求大增之賜，輝達第2季營收料將超乎預估。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「（輝達）前一季交出優異的財報引爆科技股漲勢，創造看好人工智慧前景的氛圍，帶動標準普爾500指數今年以來亮眼的表現。」

輝達漲勢帶動推升本周稍早全球股市的漲勢，但投資人基於眼下的升息疑慮，未能繼續敲進股票。

前一天的美股，以科技股為主的那斯達克指數雖微幅上揚，但標準普爾500指數和道瓊工業指數都下滑。

亞股今天早盤走勢震蕩，午盤迴穩，多數股市微幅走高。

日股基準日經指數收漲0.5%，收32010.26點。香港恆生指數收漲0.3%，收17845.92點。上海綜合股價指數收跌1.3%，收3078.40點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷、雅加達和台北股市微幅收高。首爾和馬尼拉股市則收跌。

© 2023 AFP