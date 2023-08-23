歐元區8月採購經理人指數滑降

（法新社布魯塞爾23日電） 歐元區今天公布的一項重要調查顯示，隨着製造業衰退開始蔓延至服務業，歐元區經濟以3年來最快速度萎縮。

廣告 繼續瀏覽後續

標普全球（S&P Global）今天發布8月HCOB歐元區採購經理人指數（ HCOB Eurozone purchasing managers' index, PMI），自7月的48.6滑降至47。這項指數低於50代表萎縮。

這個數據創2020年11月以來最低點，當時全球經濟受到COVID疫情衝擊。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟學家戴拉盧比亞（Cyrus de la Rubia）指出：「鑒於PMI是我們地區生產毛額（GDP）的即時預報（nowcast），我們依此計算出歐元區第3季經濟將萎縮0.2%。」

這個數據顯示8月歐元區服務業部門陷入衰退，創下去年12月以來首度萎縮。

戴拉盧比亞指出：「在製造業部門，德國企業減少產出的速度比法國企業更快。這只會助長德國是歐洲病夫的討論。」

德國央行21日表示，德國黯淡的經濟第3季恐再度陷入停滯。國際貨幣基金（IMF）則預估德國將是2023年唯一呈現萎縮的主要先進經濟體。

© 2023 AFP