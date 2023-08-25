投資人焦慮等待聯準會主席演說 亞股挫低

（法新社香港25日電） 投資人日益擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）將再度調升利率，因此熱切等待聯準會主席鮑爾今天稍晚將發表的演說。亞洲股市迷你漲勢應聲戛然而止，今天收盤普遍挫跌。

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美國股市昨天走跌，當中跌幅明顯個股包括科技業巨擘亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple），賣壓來自美國公債殖利率上升，以及數據顯示即使金融環境緊縮，美國就業市場仍具韌性。亞股今天追隨美股下行。

美股本月受到連串正面經濟和就業數據打擊，因為投資人意識到，若要讓美國通貨膨脹率降至並停留在聯準會的目標2%，還有努力空間；而聯準會強調，利率政策決定會以經濟數據為依據，因此股市投資人對於公布的數據以「好消息就是壞消息」方式回應。

於是，昨天公布的美國上周初次申請失業給付人數減少，影響美股市場信心；此外，輝達（Nvidia）財報點燃一波科技股漲勢後，吸引投資人獲利了結，也增添美股賣壓。

分析師表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）召開的全球央行年會上發表演說時，必須謹慎發言。去年他在同一場合發表鷹派貨幣政策言論，引發全球股市打寒顫。

另一方面，中國經濟問題繼續為投資人帶來壓力。儘管北京為了替股市止血，呼籲中國退休金基金和一些大銀行與保險商進場，並再度承諾放寬購屋規則來支持房市，但市場人士的反應皆似乎充耳不聞。

東京股市今天收盤挫跌2.1%，香港股市挫低1.4%，上海股市收低0.6%，雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也全數收黑。但新加坡和曼谷股市逆勢收高。

© 2023 AFP