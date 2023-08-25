海尼根全面出售俄國業務 預估虧3億歐元

（法新社海牙25日電） 啤酒生產商海尼根公司今天宣布，在以象徵性1歐元把俄羅斯業務賣給俄國最大的美妝品、居家用品和金屬包裝製造商Arnest集團（Arnest Group）後，公司完成了退出俄國市場程序。

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荷蘭啤酒製造商海尼根公司（Heineken）與其他西方大企業一樣，去年承諾退出俄國市場，但今年稍早荷蘭有調查網站報導指稱，海尼根仍持續在俄國銷售產品，使公司招致各界批評。

海尼根今年3月為了公司在退出俄國的承諾方面製造「模稜兩可空間」而致歉，還說希望為俄國員工保障工作機會，但難以找到接手其俄國業務的買家。

海尼根今天透過聲明表示，這項交易已獲得所有必要的許可批准，「結束海尼根從2022年3月展開的退出俄國程序」。聲明還提到，這項舉措預估將造成3億歐元（約新台幣103億元）的損失。

海尼根執行長範登布林克（Dolf van den Brink）表示：「現在我們已完成退出俄羅斯的程序。」

範登布林克還說：「近期的事態發展表明，大型製造商在退出俄羅斯時遭遇巨大挑戰。」

他指出：「儘管耗費的時間遠超出我們原本預期，但這項交易確保了我們員工的生計，使我們能以負責任的方式退出這個國家。」

© 2023 AFP