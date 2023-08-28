傳英零售商Wilko取得續命金丹 私募公司打算收購

（法新社倫敦27日電） 英國零售連鎖商Wilko管理人數天前警告Wilko「可能」裁員並關閉店面，媒體今天報導，私募股權公司M2 Capital已出價收購這家居家用品公司。

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「衛報」（Guardian）報導，總部位於倫敦的M2 Capital已出價9000萬英鎊（約新台幣36億9270萬元）收購Wilko，並承諾所有員工留職兩年。

這家擁有400家分店和1萬2500名員工的英國集團，因受到生活成本危機和通貨膨脹的打擊，8月初進入破產管理程序。

英國廣播公司BBC今天報導，M2 Capital董事總經理曼查（Robert Mantse）證實Wilko已接受這項收購。

M2 Capital並未回覆法新社的置評要求。

資誠聯合會計師事務所（PwC）發言人今天對法新社表示：「自從我們被指派為Wilko的管理人以來，一直努力不懈，以確保能夠出售這家公司，並且與多方的談判還在進行中。」但他拒絕就任何具體報價發表評論。

資誠23日表示，整個Wilko集團尚未找到買家，並警告，預計最快將於下周出現「重大」裁員。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）

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