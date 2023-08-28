鮑爾審慎升息說和中國降證交印花稅激勵 亞股多收高

（法新社香港28日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，決策官員在升息方面將采審慎作法，加上中國政府宣布調降證券交易印花稅，亞洲股市今天普遍收高。

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鮑爾25日在各界關注的演說中透露，決策者力圖讓通膨受到掌控，聯準會不排除進一步緊縮貨幣政策，但重申利率決策將以經濟數據為依歸。

鮑爾的演說內容暗示，美國利率下月將維持在5.25%-5.5%的22年高點，而投資人仍憂心年底前還會再升息。

分析師指出，各界聚焦在經濟數據，意味着本周公布的通膨和就業數據相形之下將更重要。

中國昨天宣布證券交易印花稅今起減半徵收，激勵上海股市今天收漲。這是中國自2008年以來首度調降證交印花稅。

中國財政部昨天下午發布公告指出，為了活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。

中國官員也表示，將放緩新股上市的腳步。新股上市通常會吸走市場流動性。

華爾街股市25日先抑後揚，亞洲股市今天跟進走高。

日股日經225指數今天收漲1.7%，收在32169.99點。港股恆生指數收漲1.0%，收在18130.74點。上海綜合股價指數收漲1.1%，收在3098.64點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、首爾、台北、曼谷、雅加達和威靈頓股市本周伊始皆收高。吉隆坡股市則微幅收跌。

負債纍纍的中國房地產商恆大集團因未公布財報遭暫停交易17個月後，今天在香港交易所恢復交易，股價收盤狂瀉78.78%，報0.35港元。

© 2023 AFP