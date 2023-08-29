（法新社香港29日電） 全球股市漲勢帶動亞股，美國本周將陸續公布經濟數據，這可能是美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策的關鍵。

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中國承諾祭出新措施提振經濟後，香港和上海股市大幅上漲，但對前景的擔憂持續抑制市場情緒。當局面臨愈來愈多呼聲，要求加大刺激經濟力度提振成長。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）堅稱，將根據一連串指標調整貨幣政策，這引發投資人對緊縮周期已接近尾聲的希望。

本周美國將公布聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），以及就業創造和工廠活動等數據。

雖然通膨正在緩和，但聯準會官員警告，通膨率仍處於3.2%的過高水準，遠高於2%的目標，使得聯準會可能不得不調升利率，或至少維持在高點，直到他們對物價得到控制感到滿意為止。

阿默普萊斯金融公司（Ameriprise Financial Inc.）首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）表示：「投資人希望看到本周公布的經濟數據表明經濟活動放緩，足以阻止進一步升息，但又不會慢到表明經濟正在走向衰退。」

亞股普遍收漲。由於科技巨擘股價勁揚，香港股市漲幅來到1.95%；而東京、雪梨、首爾、新加坡、曼谷、馬尼拉、威靈頓、台北和雅加達股市也都收漲。

由於中國領導階層試圖重振陷入困境的市場，當局時隔15年再度調降證券交易印花稅，上海股市聞訊收高。

© 2023 AFP